SHAO (SHAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SHAO (SHAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SHAO (SHAO) tokennel kapcsolatos információk The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Hivatalos webhely: https://app.shaolin.win/ Fehér könyv: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs

SHAO (SHAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SHAO (SHAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.84K $ 16.84K $ 16.84K Teljes tokenszám: $ 31.15M $ 31.15M $ 31.15M Keringésben lévő tokenszám: $ 31.15M $ 31.15M $ 31.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.84K $ 16.84K $ 16.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.117264 $ 0.117264 $ 0.117264 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00054044 $ 0.00054044 $ 0.00054044 További tudnivalók a(z) SHAO (SHAO) áráról

SHAO (SHAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SHAO (SHAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHAO token élő árfolyamát!

SHAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHAO kapcsán? SHAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

