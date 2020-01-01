Shadow AI (SHADOAI) tokenomikai adatai
Shadow AI (SHADOAI) tokennel kapcsolatos információk
The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community.
Shadow AI (SHADOAI) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shadow AI (SHADOAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Shadow AI (SHADOAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Shadow AI (SHADOAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHADOAI tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SHADOAI token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SHADOAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHADOAI token élő árfolyamát!
SHADOAI árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHADOAI kapcsán? SHADOAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
