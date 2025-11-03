TőzsdeDEX+
A(z) élő Shack Token ár ma 0.02911498 USD. Kövesd nyomon a(z) SHACK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHACK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Shack Token Ár (SHACK)

1 SHACK-USD élő ár:

$0.02911485
$0.02911485$0.02911485
+5.20%1D
Shack Token (SHACK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:29:40 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) árinformáció (USD)

Shack Token (SHACK) valós idejű ár: $0.02911498. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHACK legalacsonyabb ára $ 0.02755268, legmagasabb ára pedig $ 0.03140056 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHACK valaha volt legmagasabb ára $ 0.03140056, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00495461 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHACK változása a következő volt: -2.57% az elmúlt órában, +5.21% az elmúlt 24 órában, és +3.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Shack Token (SHACK) piaci információk

A(z) Shack Token jelenlegi piaci plafonja $ 11.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHACK keringésben lévő tokenszáma 398.36M, és a teljes tokenszám 999993999.26013. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.99M.

Shack Token (SHACK) árelőzmények USD

A(z) Shack TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00144077.
A(z) Shack Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0114795678.
A(z) Shack Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.1073116293.
A(z) Shack Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00144077+5.21%
30 nap$ +0.0114795678+39.43%
60 nap$ +0.1073116293+368.58%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Shack Token (SHACK) Erőforrás

Shack Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Shack Token (SHACK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Shack Token (SHACK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Shack Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Shack Token árelőrejelzését most!

SHACK helyi valutákra

Shack Token (SHACK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Shack Token (SHACK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SHACK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Shack Token (SHACK)

Mennyit ér ma a(z) Shack Token (SHACK)?
A(z) élő SHACK ár a(z) USD esetében 0.02911498 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHACK ára a(z) USD esetében?
A(z) SHACK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02911498. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Shack Token piaci plafonja?
A(z) SHACK piaci plafonja $ 11.55M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHACK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHACK keringésben lévő tokenszáma 398.36M USD.
Mi volt a(z) SHACK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHACK mindenkori legmagasabb ára 0.03140056 USD.
Mi volt a(z) SHACK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHACK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00495461 USD.
Mekkora a(z) SHACK kereskedési volumene?
A(z) SHACK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SHACK ára emelkedni fog idén?
A(z) SHACK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHACK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

