Shack Token (SHACK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02755268 $ 0.02755268 $ 0.02755268 24h alacsony $ 0.03140056 $ 0.03140056 $ 0.03140056 24h magas 24h alacsony $ 0.02755268$ 0.02755268 $ 0.02755268 24h magas $ 0.03140056$ 0.03140056 $ 0.03140056 Minden idők csúcspontja $ 0.03140056$ 0.03140056 $ 0.03140056 Legalacsonyabb ár $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Árváltozás (1H) -2.57% Árváltozás (1D) +5.21% Árváltozás (7D) +3.63% Árváltozás (7D) +3.63%

Shack Token (SHACK) valós idejű ár: $0.02911498. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHACK legalacsonyabb ára $ 0.02755268, legmagasabb ára pedig $ 0.03140056 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHACK valaha volt legmagasabb ára $ 0.03140056, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00495461 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHACK változása a következő volt: -2.57% az elmúlt órában, +5.21% az elmúlt 24 órában, és +3.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Shack Token (SHACK) piaci információk

Piaci érték $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 28.99M$ 28.99M $ 28.99M Forgalomban lévő készlet 398.36M 398.36M 398.36M Teljes tokenszám 999,993,999.26013 999,993,999.26013 999,993,999.26013

A(z) Shack Token jelenlegi piaci plafonja $ 11.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHACK keringésben lévő tokenszáma 398.36M, és a teljes tokenszám 999993999.26013. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.99M.