SGC (SGC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00018905 $ 0.00018905 $ 0.00018905 24h alacsony $ 0.00026799 $ 0.00026799 $ 0.00026799 24h magas 24h alacsony $ 0.00018905$ 0.00018905 $ 0.00018905 24h magas $ 0.00026799$ 0.00026799 $ 0.00026799 Minden idők csúcspontja $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Legalacsonyabb ár $ 0.00018802$ 0.00018802 $ 0.00018802 Árváltozás (1H) -0.51% Árváltozás (1D) -0.73% Árváltozás (7D) -14.15% Árváltozás (7D) -14.15%

SGC (SGC) valós idejű ár: $0.00021508. Az elmúlt 24 órában, a(z)SGC legalacsonyabb ára $ 0.00018905, legmagasabb ára pedig $ 0.00026799 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SGC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00415112, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00018802 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SGC változása a következő volt: -0.51% az elmúlt órában, -0.73% az elmúlt 24 órában, és -14.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SGC (SGC) piaci információk

Piaci érték $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Forgalomban lévő készlet 6.60B 6.60B 6.60B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) SGC jelenlegi piaci plafonja $ 1.42M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SGC keringésben lévő tokenszáma 6.60B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.15M.