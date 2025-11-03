TőzsdeDEX+
A(z) élő SGC ár ma 0.00021508 USD. Kövesd nyomon a(z) SGC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SGC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SGC

SGC árinformációk

Mi a(z) SGC

SGC fehér könyv

SGC hivatalos webhely

SGC tokenomikai adatai

SGC árelőrejelzés

SGC Logó

SGC Ár (SGC)

Nem listázott

1 SGC-USD élő ár:

$0.00021508
$0.00021508
-0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SGC (SGC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:29:33 (UTC+8)

SGC (SGC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00018905
$ 0.00018905
24h alacsony
$ 0.00026799
$ 0.00026799
24h magas

$ 0.00018905
$ 0.00018905

$ 0.00026799
$ 0.00026799

$ 0.00415112
$ 0.00415112

$ 0.00018802
$ 0.00018802

-0.51%

-0.73%

-14.15%

-14.15%

SGC (SGC) valós idejű ár: $0.00021508. Az elmúlt 24 órában, a(z)SGC legalacsonyabb ára $ 0.00018905, legmagasabb ára pedig $ 0.00026799 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SGC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00415112, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00018802 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SGC változása a következő volt: -0.51% az elmúlt órában, -0.73% az elmúlt 24 órában, és -14.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SGC (SGC) piaci információk

$ 1.42M
$ 1.42M

--
--

$ 2.15M
$ 2.15M

6.60B
6.60B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

A(z) SGC jelenlegi piaci plafonja $ 1.42M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SGC keringésben lévő tokenszáma 6.60B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.15M.

SGC (SGC) árelőzmények USD

A(z) SGCUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SGC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000263440.
A(z) SGC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000985532.
A(z) SGC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0002182636942314046.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.73%
30 nap$ -0.0000263440-12.24%
60 nap$ -0.0000985532-45.82%
90 nap$ -0.0002182636942314046-50.36%

Mi a(z) SGC (SGC)

SGC (SG Coin) is the native utility token for Kai Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms, a blockchain-based trading card game (TCG) developed by Double Jump Tokyo in collaboration with Sega. The game reimagines the classic Sangokushi Taisen arcade experience, integrating NFT-based Warlord Cards representing historical figures from the Three Kingdoms era. SGC operates on the Oasys Layer-2 blockchain, specifically within the SG Verse ecosystem, co-developed by Double Jump Tokyo and AltLayer. Initially, SGC is used for in-game purchases, with plans to expand its utility to other game features over time.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SGC (SGC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

SGC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SGC (SGC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SGC (SGC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SGC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SGC árelőrejelzését most!

SGC helyi valutákra

SGC (SGC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SGC (SGC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SGC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SGC (SGC)

Mennyit ér ma a(z) SGC (SGC)?
A(z) élő SGC ár a(z) USD esetében 0.00021508 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SGC ára a(z) USD esetében?
A(z) SGC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00021508. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SGC piaci plafonja?
A(z) SGC piaci plafonja $ 1.42M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SGC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SGC keringésben lévő tokenszáma 6.60B USD.
Mi volt a(z) SGC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SGC mindenkori legmagasabb ára 0.00415112 USD.
Mi volt a(z) SGC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SGC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00018802 USD.
Mekkora a(z) SGC kereskedési volumene?
A(z) SGC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SGC ára emelkedni fog idén?
A(z) SGC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SGC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:29:33 (UTC+8)

SGC (SGC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,852.76

$3,741.18

$178.21

$1.0584

$0.9998

$107,852.76

$3,741.18

$178.21

$84.05

$2.4371

$0.00000

$0.00000

$0.0317

$0.05701

$0.10241

$0.000000002010

$0.0000514

$0.00005514

$0.0010108

$0.0053687

