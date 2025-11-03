SETAI Agents (SETAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.20% Árváltozás (1D) +4.21% Árváltozás (7D) +0.60% Árváltozás (7D) +0.60%

SETAI Agents (SETAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SETAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SETAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.057562, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SETAI változása a következő volt: +0.20% az elmúlt órában, +4.21% az elmúlt 24 órában, és +0.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SETAI Agents (SETAI) piaci információk

Piaci érték $ 35.38K$ 35.38K $ 35.38K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 35.38K$ 35.38K $ 35.38K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) SETAI Agents jelenlegi piaci plafonja $ 35.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SETAI keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.38K.