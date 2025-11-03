SERO (SERO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00250231 $ 0.00250231 $ 0.00250231 24h alacsony $ 0.00259905 $ 0.00259905 $ 0.00259905 24h magas 24h alacsony $ 0.00250231$ 0.00250231 $ 0.00250231 24h magas $ 0.00259905$ 0.00259905 $ 0.00259905 Minden idők csúcspontja $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 Legalacsonyabb ár $ 0.00250231$ 0.00250231 $ 0.00250231 Árváltozás (1H) -1.33% Árváltozás (1D) -2.70% Árváltozás (7D) -8.18% Árváltozás (7D) -8.18%

SERO (SERO) valós idejű ár: $0.00251305. Az elmúlt 24 órában, a(z)SERO legalacsonyabb ára $ 0.00250231, legmagasabb ára pedig $ 0.00259905 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SERO valaha volt legmagasabb ára $ 0.55192, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00250231 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SERO változása a következő volt: -1.33% az elmúlt órában, -2.70% az elmúlt 24 órában, és -8.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SERO (SERO) piaci információk

Piaci érték $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Forgalomban lévő készlet 442.88M 442.88M 442.88M Teljes tokenszám 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

A(z) SERO jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SERO keringésben lévő tokenszáma 442.88M, és a teljes tokenszám 650000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.63M.