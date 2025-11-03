TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő SERO ár ma 0.00251305 USD. Kövesd nyomon a(z) SERO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SERO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SERO

SERO árinformációk

Mi a(z) SERO

SERO hivatalos webhely

SERO tokenomikai adatai

SERO árelőrejelzés

SERO Ár (SERO)

Nem listázott

$0.00251316
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SERO (SERO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:29:12 (UTC+8)

SERO (SERO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-1.33%

-2.70%

-8.18%

-8.18%

SERO (SERO) valós idejű ár: $0.00251305. Az elmúlt 24 órában, a(z)SERO legalacsonyabb ára $ 0.00250231, legmagasabb ára pedig $ 0.00259905 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SERO valaha volt legmagasabb ára $ 0.55192, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00250231 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SERO változása a következő volt: -1.33% az elmúlt órában, -2.70% az elmúlt 24 órában, és -8.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SERO (SERO) piaci információk

--
A(z) SERO jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SERO keringésben lévő tokenszáma 442.88M, és a teljes tokenszám 650000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.63M.

SERO (SERO) árelőzmények USD

A(z) SEROUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SERO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005281732.
A(z) SERO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0008167844.
A(z) SERO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00192530836762362.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.70%
30 nap$ -0.0005281732-21.01%
60 nap$ -0.0008167844-32.50%
90 nap$ -0.00192530836762362-43.37%

Mi a(z) SERO (SERO)

Super Zero is the world's first privacy protection platform for decentralised applications based on Zero Knowledge Proof that also supports Turing smart contracts.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SERO (SERO) Erőforrás

Hivatalos webhely

SERO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SERO (SERO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SERO (SERO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SERO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SERO árelőrejelzését most!

SERO helyi valutákra

SERO (SERO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SERO (SERO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SERO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SERO (SERO)

Mennyit ér ma a(z) SERO (SERO)?
A(z) élő SERO ár a(z) USD esetében 0.00251305 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SERO ára a(z) USD esetében?
A(z) SERO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00251305. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SERO piaci plafonja?
A(z) SERO piaci plafonja $ 1.11M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SERO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SERO keringésben lévő tokenszáma 442.88M USD.
Mi volt a(z) SERO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SERO mindenkori legmagasabb ára 0.55192 USD.
Mi volt a(z) SERO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SERO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00250231 USD.
Mekkora a(z) SERO kereskedési volumene?
A(z) SERO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SERO ára emelkedni fog idén?
A(z) SERO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SERO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:29:12 (UTC+8)

SERO (SERO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

