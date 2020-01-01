Ser Alpha (SERALPHA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ser Alpha (SERALPHA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ser Alpha (SERALPHA) tokennel kapcsolatos információk Born on the Solana blockchain, SerAlpha is the ultimate embodiment of strength, strategy, and financial dominance. Inspired by the ethos of elite leadership and unshakable resolve, SerAlpha stands as a beacon for those who navigate the digital frontier with intelligence and power. In a world of volatility, we move with precision—leading the pack, setting the standard, and securing the future of decentralized finance. Join the Alpha Legion and claim your place at the top. Hivatalos webhely: https://seralphasol.com Vásárolj most SERALPHA tokent!

Ser Alpha (SERALPHA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ser Alpha (SERALPHA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.53K $ 11.53K $ 11.53K Teljes tokenszám: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.53K $ 11.53K $ 11.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.00144726 $ 0.00144726 $ 0.00144726 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ser Alpha (SERALPHA) áráról

Ser Alpha (SERALPHA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ser Alpha (SERALPHA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SERALPHA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SERALPHA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SERALPHA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SERALPHA token élő árfolyamát!

