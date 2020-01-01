Sentinel Chain (SENC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sentinel Chain (SENC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Sentinel Chain (SENC) tokennel kapcsolatos információk

The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked.

Sentinel Chain aims to solve the following

  1. Insurance
  2. Loans
  3. Collateral
  4. Crowdfunding
  5. Community Projects
  6. E-Payments

The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.

Hivatalos webhely:
https://sentinel-chain.org/
Fehér könyv:
https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf

Sentinel Chain (SENC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sentinel Chain (SENC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 51.25K
Teljes tokenszám:
$ 500.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 309.09M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 82.91K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.22051
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00016662
Sentinel Chain (SENC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Sentinel Chain (SENC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SENC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SENC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SENC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SENC token élő árfolyamát!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.