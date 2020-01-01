sentient memes producer (MEMETIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) sentient memes producer (MEMETIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

sentient memes producer (MEMETIC) tokennel kapcsolatos információk Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Hivatalos webhely: https://memetic.ink/ Vásárolj most MEMETIC tokent!

sentient memes producer (MEMETIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) sentient memes producer (MEMETIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.80K $ 33.80K $ 33.80K Teljes tokenszám: $ 956.97M $ 956.97M $ 956.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.41K $ 34.41K $ 34.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) sentient memes producer (MEMETIC) áráról

sentient memes producer (MEMETIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) sentient memes producer (MEMETIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEMETIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEMETIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEMETIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEMETIC token élő árfolyamát!

MEMETIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEMETIC kapcsán? MEMETIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEMETIC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

