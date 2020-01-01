SENTAI (SENTAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SENTAI (SENTAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SENTAI (SENTAI) tokennel kapcsolatos információk SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI. Hivatalos webhely: https://pump.fun/coin/CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump Vásárolj most SENTAI tokent!

SENTAI (SENTAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SENTAI (SENTAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 124.90K $ 124.90K $ 124.90K Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 124.90K $ 124.90K $ 124.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.01576158 $ 0.01576158 $ 0.01576158 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001249 $ 0.0001249 $ 0.0001249 További tudnivalók a(z) SENTAI (SENTAI) áráról

SENTAI (SENTAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SENTAI (SENTAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SENTAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SENTAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SENTAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SENTAI token élő árfolyamát!

SENTAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SENTAI kapcsán? SENTAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SENTAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!