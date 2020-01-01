SENSUS (SENSUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SENSUS (SENSUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SENSUS (SENSUS) tokennel kapcsolatos információk Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power. Hivatalos webhely: https://0xSensus.com Vásárolj most SENSUS tokent!

SENSUS (SENSUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SENSUS (SENSUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 207.04K $ 207.04K $ 207.04K Teljes tokenszám: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 207.04K $ 207.04K $ 207.04K Minden idők csúcspontja: $ 0.01153489 $ 0.01153489 $ 0.01153489 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00021934 $ 0.00021934 $ 0.00021934 További tudnivalók a(z) SENSUS (SENSUS) áráról

SENSUS (SENSUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SENSUS (SENSUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SENSUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SENSUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SENSUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SENSUS token élő árfolyamát!

SENSUS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SENSUS kapcsán? SENSUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SENSUS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

