SENATE (SENATE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00207573 $ 0.00207573 $ 0.00207573 24h alacsony $ 0.00231505 $ 0.00231505 $ 0.00231505 24h magas 24h alacsony $ 0.00207573$ 0.00207573 $ 0.00207573 24h magas $ 0.00231505$ 0.00231505 $ 0.00231505 Minden idők csúcspontja $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Legalacsonyabb ár $ 0.00103497$ 0.00103497 $ 0.00103497 Árváltozás (1H) -0.35% Árváltozás (1D) +4.37% Árváltozás (7D) +32.01% Árváltozás (7D) +32.01%

SENATE (SENATE) valós idejű ár: $0.00220453. Az elmúlt 24 órában, a(z)SENATE legalacsonyabb ára $ 0.00207573, legmagasabb ára pedig $ 0.00231505 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SENATE valaha volt legmagasabb ára $ 5.85, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00103497 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SENATE változása a következő volt: -0.35% az elmúlt órában, +4.37% az elmúlt 24 órában, és +32.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SENATE (SENATE) piaci információk

Piaci érték $ 303.71K$ 303.71K $ 303.71K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 360.58K$ 360.58K $ 360.58K Forgalomban lévő készlet 137.53M 137.53M 137.53M Teljes tokenszám 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

A(z) SENATE jelenlegi piaci plafonja $ 303.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SENATE keringésben lévő tokenszáma 137.53M, és a teljes tokenszám 163289542.828217. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 360.58K.