Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sei fastUSD (FASTUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sei fastUSD (FASTUSD) tokennel kapcsolatos információk fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Hivatalos webhely: https://www.sei.io/

Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sei fastUSD (FASTUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Teljes tokenszám: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Minden idők csúcspontja: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 Minden idők mélypontja: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 Jelenlegi ár: $ 0.998396 $ 0.998396 $ 0.998396

Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FASTUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FASTUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FASTUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FASTUSD token élő árfolyamát!

