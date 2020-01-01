Seedify NFT Space (SNFTS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Seedify NFT Space (SNFTS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Seedify NFT Space (SNFTS) tokennel kapcsolatos információk SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Hivatalos webhely: https://snfts.seedify.fund/ Vásárolj most SNFTS tokent!

Seedify NFT Space (SNFTS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Seedify NFT Space (SNFTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 847.77K $ 847.77K $ 847.77K Teljes tokenszám: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.02B $ 5.02B $ 5.02B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Minden idők csúcspontja: $ 0.02428117 $ 0.02428117 $ 0.02428117 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016868 $ 0.00016868 $ 0.00016868 További tudnivalók a(z) Seedify NFT Space (SNFTS) áráról

Seedify NFT Space (SNFTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Seedify NFT Space (SNFTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SNFTS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SNFTS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SNFTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SNFTS token élő árfolyamát!

SNFTS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SNFTS kapcsán? SNFTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SNFTS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

