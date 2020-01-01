SEDUX AI (SEDUX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SEDUX AI (SEDUX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SEDUX AI (SEDUX) tokennel kapcsolatos információk SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Hivatalos webhely: https://sedux.live/ Fehér könyv: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live Vásárolj most SEDUX tokent!

SEDUX AI (SEDUX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SEDUX AI (SEDUX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 53.07K $ 53.07K $ 53.07K Teljes tokenszám: $ 982.09M $ 982.09M $ 982.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 965.31M $ 965.31M $ 965.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.99K $ 53.99K $ 53.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.00193357 $ 0.00193357 $ 0.00193357 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SEDUX AI (SEDUX) áráról

SEDUX AI (SEDUX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SEDUX AI (SEDUX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SEDUX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SEDUX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SEDUX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SEDUX token élő árfolyamát!

SEDUX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SEDUX kapcsán? SEDUX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SEDUX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

