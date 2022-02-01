Seba (SEBA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Seba (SEBA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Seba (SEBA) tokennel kapcsolatos információk SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. Hivatalos webhely: https://sebatoken.com/ Fehér könyv: https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf Vásárolj most SEBA tokent!

Seba (SEBA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Seba (SEBA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 174.09K $ 174.09K $ 174.09K Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 223.20K $ 223.20K $ 223.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00902776 $ 0.00902776 $ 0.00902776 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00089279 $ 0.00089279 $ 0.00089279 További tudnivalók a(z) Seba (SEBA) áráról

Seba (SEBA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Seba (SEBA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SEBA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SEBA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SEBA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SEBA token élő árfolyamát!

SEBA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SEBA kapcsán? SEBA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SEBA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

