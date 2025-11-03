Seascape Crowns (CWS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.115763 $ 0.115763 $ 0.115763 24h alacsony $ 0.123791 $ 0.123791 $ 0.123791 24h magas 24h alacsony $ 0.115763$ 0.115763 $ 0.115763 24h magas $ 0.123791$ 0.123791 $ 0.123791 Minden idők csúcspontja $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Legalacsonyabb ár $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Árváltozás (1H) -0.92% Árváltozás (1D) +0.31% Árváltozás (7D) -18.20% Árváltozás (7D) -18.20%

Seascape Crowns (CWS) valós idejű ár: $0.121298. Az elmúlt 24 órában, a(z)CWS legalacsonyabb ára $ 0.115763, legmagasabb ára pedig $ 0.123791 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CWS valaha volt legmagasabb ára $ 61.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.063296 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CWS változása a következő volt: -0.92% az elmúlt órában, +0.31% az elmúlt 24 órában, és -18.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Seascape Crowns (CWS) piaci információk

Piaci érték $ 928.35K$ 928.35K $ 928.35K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 928.35K$ 928.35K $ 928.35K Forgalomban lévő készlet 7.65M 7.65M 7.65M Teljes tokenszám 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

A(z) Seascape Crowns jelenlegi piaci plafonja $ 928.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CWS keringésben lévő tokenszáma 7.65M, és a teljes tokenszám 7645850.9663491575. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 928.35K.