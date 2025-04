Mi a(z) sealwifhat (SI)

$SI is the cutest crypto memecoin on Solana and it's a seal with a hat! The token brings together dogwifhat and seal pup in a unique sea-themed collaboration, sealwifcat! The first 'sea puppy' token is backed by the same team that supported other major Solana memecoins.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!