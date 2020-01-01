Seal (SEAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Seal (SEAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Seal (SEAL) tokennel kapcsolatos információk JoeLee ($SEAL) is a meme token deployed on the XRP Ledger (XRPL), created to pay tribute to one of the earliest genesis wallets activated by Ripple (then OpenCoin)- "JoeLee" nicknamed "SEAL". The project pays homage to XRP’s deep history while leveraging the speed, efficiency, and decentralized nature of the XRPL while cultivating an engaged community around storytelling, art, and legacy. With its unique narrative and strong community, JoeLee ($SEAL) grows naturally as more supporters join the movement. Hivatalos webhely: https://sealxrp.com/ Vásárolj most SEAL tokent!

Seal (SEAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Seal (SEAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 918.14K $ 918.14K $ 918.14K Teljes tokenszám: $ 521.73B $ 521.73B $ 521.73B Keringésben lévő tokenszám: $ 521.73B $ 521.73B $ 521.73B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 918.14K $ 918.14K $ 918.14K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Seal (SEAL) áráról

Seal (SEAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Seal (SEAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SEAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SEAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SEAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SEAL token élő árfolyamát!

