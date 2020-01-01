Screaming Hyrax ($MAMA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Screaming Hyrax ($MAMA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Screaming Hyrax ($MAMA) tokennel kapcsolatos információk This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme. Hivatalos webhely: https://mamathescreaminghyrax.com/mamaonsol Vásárolj most $MAMA tokent!

Screaming Hyrax ($MAMA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Screaming Hyrax ($MAMA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.06K $ 33.06K $ 33.06K Teljes tokenszám: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 33.06K $ 33.06K $ 33.06K Minden idők csúcspontja: $ 0.00551756 $ 0.00551756 $ 0.00551756 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Screaming Hyrax ($MAMA) áráról

Screaming Hyrax ($MAMA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Screaming Hyrax ($MAMA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $MAMA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $MAMA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $MAMA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $MAMA token élő árfolyamát!

$MAMA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $MAMA kapcsán? $MAMA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $MAMA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

