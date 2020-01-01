SCOOP (SCOOP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SCOOP (SCOOP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SCOOP (SCOOP) tokennel kapcsolatos információk SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Hivatalos webhely: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Vásárolj most SCOOP tokent!

SCOOP (SCOOP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SCOOP (SCOOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 108.06K $ 108.06K $ 108.06K Teljes tokenszám: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 108.06K $ 108.06K $ 108.06K Minden idők csúcspontja: $ 0.00160071 $ 0.00160071 $ 0.00160071 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001081 $ 0.0001081 $ 0.0001081 További tudnivalók a(z) SCOOP (SCOOP) áráról

SCOOP (SCOOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SCOOP (SCOOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCOOP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCOOP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCOOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCOOP token élő árfolyamát!

SCOOP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCOOP kapcsán? SCOOP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SCOOP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

