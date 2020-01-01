Science Cult Mascot (HELA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Science Cult Mascot (HELA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Science Cult Mascot (HELA) tokennel kapcsolatos információk HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Hivatalos webhely: https://helacult.com/ Vásárolj most HELA tokent!

Science Cult Mascot (HELA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Science Cult Mascot (HELA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 71.98K $ 71.98K $ 71.98K Teljes tokenszám: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.98K $ 71.98K $ 71.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Science Cult Mascot (HELA) áráról

Science Cult Mascot (HELA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Science Cult Mascot (HELA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HELA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HELA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HELA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HELA token élő árfolyamát!

