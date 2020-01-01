Schnoz (SCHNOZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Schnoz (SCHNOZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Schnoz (SCHNOZ) tokennel kapcsolatos információk In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. "There is no top," they whispered, "only the nose that grows," as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain. Hivatalos webhely: https://schnozonsolana.com/

Schnoz (SCHNOZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Schnoz (SCHNOZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.69K $ 7.69K $ 7.69K Teljes tokenszám: $ 998.72M $ 998.72M $ 998.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.72M $ 998.72M $ 998.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.69K $ 7.69K $ 7.69K Minden idők csúcspontja: $ 0.00016666 $ 0.00016666 $ 0.00016666 Minden idők mélypontja: $ 0.00000629 $ 0.00000629 $ 0.00000629 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Schnoz (SCHNOZ) áráról

Schnoz (SCHNOZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Schnoz (SCHNOZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCHNOZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCHNOZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCHNOZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCHNOZ token élő árfolyamát!

SCHNOZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCHNOZ kapcsán? SCHNOZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SCHNOZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

