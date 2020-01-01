Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sceptre Staked FLR (SFLR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokennel kapcsolatos információk Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Hivatalos webhely: https://flare.sceptre.fi/ Vásárolj most SFLR tokent!

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sceptre Staked FLR (SFLR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Piaci tőkeérték: $ 38.21M Teljes tokenszám: $ 1.19B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.19B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.22M Minden idők csúcspontja: $ 0.04445059 Minden idők mélypontja: $ 0.0131328 Jelenlegi ár: $ 0.03225007

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SFLR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SFLR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

SFLR árelőrejelzése

