Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokennel kapcsolatos információk Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community. Hivatalos webhely: https://weebsite.xyz Vásárolj most WAIFU tokent!

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Minden idők csúcspontja: $ 0.0100307 $ 0.0100307 $ 0.0100307 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) áráról

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAIFU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WAIFU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WAIFU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAIFU token élő árfolyamát!

WAIFU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAIFU kapcsán? WAIFU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WAIFU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

