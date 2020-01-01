scan meme (SCAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) scan meme (SCAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

scan meme (SCAN) tokennel kapcsolatos információk Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle. Hivatalos webhely: https://scanmemes.net/ Vásárolj most SCAN tokent!

scan meme (SCAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) scan meme (SCAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.63K $ 7.63K $ 7.63K Teljes tokenszám: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 972.10M $ 972.10M $ 972.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.00122353 $ 0.00122353 $ 0.00122353 Minden idők mélypontja: $ 0.0000072 $ 0.0000072 $ 0.0000072 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) scan meme (SCAN) áráról

scan meme (SCAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) scan meme (SCAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCAN token élő árfolyamát!

SCAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCAN kapcsán? SCAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SCAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

