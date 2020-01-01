Scallop (SCLP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Scallop (SCLP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Scallop (SCLP) tokennel kapcsolatos információk Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies. Hivatalos webhely: https://scallopx.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.emoney.network/ Vásárolj most SCLP tokent!

Scallop (SCLP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Scallop (SCLP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 55.66M $ 55.66M $ 55.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Minden idők csúcspontja: $ 20.1 $ 20.1 $ 20.1 Minden idők mélypontja: $ 0.00799833 $ 0.00799833 $ 0.00799833 Jelenlegi ár: $ 0.01918613 $ 0.01918613 $ 0.01918613 További tudnivalók a(z) Scallop (SCLP) áráról

Scallop (SCLP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Scallop (SCLP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCLP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SCLP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SCLP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCLP token élő árfolyamát!

SCLP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCLP kapcsán? SCLP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SCLP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

