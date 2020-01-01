sBTC (SBTC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) sBTC (SBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
sBTC (SBTC) tokennel kapcsolatos információk

sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers).

Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.

Hivatalos webhely:
https://www.stacks.co/sbtc
Fehér könyv:
https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf

sBTC (SBTC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) sBTC (SBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 111.48M
Teljes tokenszám:
$ 1.00K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 1.00K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 111.48M
Minden idők csúcspontja:
$ 145,060
Minden idők mélypontja:
$ 50,597
Jelenlegi ár:
$ 111,475
sBTC (SBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) sBTC (SBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SBTC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SBTC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SBTC token élő árfolyamát!

SBTC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SBTC kapcsán? SBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.