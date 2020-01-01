SavePlanetEarth (SPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SavePlanetEarth (SPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SavePlanetEarth (SPE) tokennel kapcsolatos információk Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. Hivatalos webhely: https://www.saveplanetearth.io/ Vásárolj most SPE tokent!

SavePlanetEarth (SPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SavePlanetEarth (SPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Teljes tokenszám: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Minden idők csúcspontja: $ 0.14091 $ 0.14091 $ 0.14091 Minden idők mélypontja: $ 0.00298054 $ 0.00298054 $ 0.00298054 Jelenlegi ár: $ 0.00786997 $ 0.00786997 $ 0.00786997 További tudnivalók a(z) SavePlanetEarth (SPE) áráról

SavePlanetEarth (SPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SavePlanetEarth (SPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPE token élő árfolyamát!

SPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPE kapcsán? SPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

