Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokennel kapcsolatos információk This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Hivatalos webhely: https://satushinukumutu.com/ Vásárolj most $NUKUMUTU tokent!

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.62K $ 8.62K $ 8.62K Teljes tokenszám: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M Keringésben lévő tokenszám: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.62K $ 8.62K $ 8.62K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) áráról

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $NUKUMUTU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $NUKUMUTU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $NUKUMUTU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $NUKUMUTU token élő árfolyamát!

$NUKUMUTU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $NUKUMUTU kapcsán? $NUKUMUTU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $NUKUMUTU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

