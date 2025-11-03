Satoxcoin (SATOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000741 - $ 0.000013
24h alacsony: $ 0.00000741
24h magas: $ 0.000013
Minden idők csúcspontja: $ 0.01402414
Legalacsonyabb ár: $ 0.0000066
Árváltozás (1H): -0.03%
Árváltozás (1D): +73.53%
Árváltozás (7D): +39.69%

Satoxcoin (SATOX) valós idejű ár: $0.00001285. Az elmúlt 24 órában, a(z)SATOX legalacsonyabb ára $ 0.00000741, legmagasabb ára pedig $ 0.000013 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SATOX valaha volt legmagasabb ára $ 0.01402414, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000066 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SATOX változása a következő volt: -0.03% az elmúlt órában, +73.53% az elmúlt 24 órában, és +39.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Satoxcoin (SATOX) piaci információk

Piaci érték: $ 47.77K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 47.95K
Forgalomban lévő készlet: 3.72B
Teljes tokenszám: 3,730,674,641.5624213

A(z) Satoxcoin jelenlegi piaci plafonja $ 47.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SATOX keringésben lévő tokenszáma 3.72B, és a teljes tokenszám 3730674641.5624213. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.95K.