Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Satoshi Stablecoin (SATUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokennel kapcsolatos információk Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Hivatalos webhely: https://satoshiprotocol.org/ Fehér könyv: https://docs.satoshiprotocol.org/ Vásárolj most SATUSD tokent!

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Satoshi Stablecoin (SATUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 271.86M $ 271.86M $ 271.86M Teljes tokenszám: $ 272.81M $ 272.81M $ 272.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 272.81M $ 272.81M $ 272.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 271.86M $ 271.86M $ 271.86M Minden idők csúcspontja: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Minden idők mélypontja: $ 0.635574 $ 0.635574 $ 0.635574 Jelenlegi ár: $ 0.996498 $ 0.996498 $ 0.996498 További tudnivalók a(z) Satoshi Stablecoin (SATUSD) áráról

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SATUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SATUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SATUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SATUSD token élő árfolyamát!

SATUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SATUSD kapcsán? SATUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SATUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!