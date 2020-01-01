Satori Network (SATORI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Satori Network (SATORI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Satori Network (SATORI) tokennel kapcsolatos információk Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down. Hivatalos webhely: https://satorinet.io/ Vásárolj most SATORI tokent!

Satori Network (SATORI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Satori Network (SATORI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 814.93K $ 814.93K $ 814.93K Teljes tokenszám: $ 600.00K $ 600.00K $ 600.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 582.07K $ 582.07K $ 582.07K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 840.04K $ 840.04K $ 840.04K Minden idők csúcspontja: $ 103.8 $ 103.8 $ 103.8 Minden idők mélypontja: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Jelenlegi ár: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 További tudnivalók a(z) Satori Network (SATORI) áráról

Satori Network (SATORI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Satori Network (SATORI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SATORI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SATORI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SATORI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SATORI token élő árfolyamát!

SATORI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SATORI kapcsán? SATORI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SATORI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

