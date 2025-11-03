TőzsdeDEX+
A(z) élő Sato The Dog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SATO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SATO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Sato The Dog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SATO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SATO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SATO

SATO árinformációk

Mi a(z) SATO

SATO hivatalos webhely

SATO tokenomikai adatai

SATO árelőrejelzés

Hírek

Blog

Tanulás

Sato The Dog Logó

Sato The Dog Ár (SATO)

1 SATO-USD élő ár:

--
----
-2.80%1D
mexc
USD
Sato The Dog (SATO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:28:21 (UTC+8)

Sato The Dog (SATO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001812
$ 0.00001812$ 0.00001812

$ 0
$ 0$ 0

-0.99%

-3.29%

+0.00%

+0.00%

Sato The Dog (SATO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SATO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SATO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00001812, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SATO változása a következő volt: -0.99% az elmúlt órában, -3.29% az elmúlt 24 órában, és +0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sato The Dog (SATO) piaci információk

$ 342.21K
$ 342.21K$ 342.21K

--
----

$ 342.21K
$ 342.21K$ 342.21K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Sato The Dog jelenlegi piaci plafonja $ 342.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SATO keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 342.21K.

Sato The Dog (SATO) árelőzmények USD

A(z) Sato The DogUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Sato The Dog USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Sato The Dog USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Sato The Dog USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.29%
30 nap$ 0-1.86%
60 nap$ 0+5.63%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Sato The Dog (SATO)

SATO is a fully community-led meme token built on the Base network. After the original team abandoned the project without communication or development, dedicated holders stepped in to take control and revive it. Under new community leadership, SATO is focused on transparency, sustainable growth, and rebuilding trust. With a strong brand, an active base of supporters, and a mission rooted in decentralization, SATO is positioning itself as a standout meme coin in the evolving on-chain ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sato The Dog (SATO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Sato The Dog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sato The Dog (SATO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sato The Dog (SATO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sato The Dog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sato The Dog árelőrejelzését most!

SATO helyi valutákra

Sato The Dog (SATO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sato The Dog (SATO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SATO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sato The Dog (SATO)

Mennyit ér ma a(z) Sato The Dog (SATO)?
A(z) élő SATO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SATO ára a(z) USD esetében?
A(z) SATO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sato The Dog piaci plafonja?
A(z) SATO piaci plafonja $ 342.21K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SATO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SATO keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) SATO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SATO mindenkori legmagasabb ára 0.00001812 USD.
Mi volt a(z) SATO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SATO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SATO kereskedési volumene?
A(z) SATO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SATO ára emelkedni fog idén?
A(z) SATO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SATO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:28:21 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

