Sato The Dog (SATO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00001812$ 0.00001812 $ 0.00001812 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.99% Árváltozás (1D) -3.29% Árváltozás (7D) +0.00% Árváltozás (7D) +0.00%

Sato The Dog (SATO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SATO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SATO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00001812, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SATO változása a következő volt: -0.99% az elmúlt órában, -3.29% az elmúlt 24 órában, és +0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sato The Dog (SATO) piaci információk

Piaci érték $ 342.21K$ 342.21K $ 342.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 342.21K$ 342.21K $ 342.21K Forgalomban lévő készlet 420.69B 420.69B 420.69B Teljes tokenszám 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Sato The Dog jelenlegi piaci plafonja $ 342.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SATO keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 342.21K.