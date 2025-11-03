Satfi ($SATFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00219977 $ 0.00219977 $ 0.00219977 24h alacsony $ 0.00229268 $ 0.00229268 $ 0.00229268 24h magas 24h alacsony $ 0.00219977$ 0.00219977 $ 0.00219977 24h magas $ 0.00229268$ 0.00229268 $ 0.00229268 Minden idők csúcspontja $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Legalacsonyabb ár $ 0.00206296$ 0.00206296 $ 0.00206296 Árváltozás (1H) -0.47% Árváltozás (1D) -2.66% Árváltozás (7D) -7.70% Árváltozás (7D) -7.70%

Satfi ($SATFI) valós idejű ár: $0.00219932. Az elmúlt 24 órában, a(z)$SATFI legalacsonyabb ára $ 0.00219977, legmagasabb ára pedig $ 0.00229268 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $SATFI valaha volt legmagasabb ára $ 0.0183037, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00206296 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $SATFI változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -2.66% az elmúlt 24 órában, és -7.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Satfi ($SATFI) piaci információk

Piaci érték $ 219.96K$ 219.96K $ 219.96K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 219.96K$ 219.96K $ 219.96K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Satfi jelenlegi piaci plafonja $ 219.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $SATFI keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 219.96K.