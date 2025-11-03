TőzsdeDEX+
A(z) élő Sao Paulo FC Fan Token ár ma 0.0310219 USD. Kövesd nyomon a(z) SPFC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPFC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPFC

SPFC árinformációk

Mi a(z) SPFC

SPFC hivatalos webhely

SPFC tokenomikai adatai

SPFC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Sao Paulo FC Fan Token Logó

Sao Paulo FC Fan Token Ár (SPFC)

Nem listázott

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) valós idejű ár: $0.0310219. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPFC legalacsonyabb ára $ 0.03058886, legmagasabb ára pedig $ 0.03605625 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPFC valaha volt legmagasabb ára $ 2.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0148642 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPFC változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, -0.07% az elmúlt 24 órában, és -3.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) piaci információk

A(z) Sao Paulo FC Fan Token jelenlegi piaci plafonja $ 148.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPFC keringésben lévő tokenszáma 4.79M, és a teljes tokenszám 20000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 620.44K.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) árelőzmények USD

A(z) Sao Paulo FC Fan TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Sao Paulo FC Fan Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0043047973.
A(z) Sao Paulo FC Fan Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0012784466.
A(z) Sao Paulo FC Fan Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.000113752680168866.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.07%
30 nap$ -0.0043047973-13.87%
60 nap$ -0.0012784466-4.12%
90 nap$ +0.000113752680168866+0.37%

Mi a(z) Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Sao Paulo FC Fan Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sao Paulo FC Fan Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sao Paulo FC Fan Token árelőrejelzését most!

SPFC helyi valutákra

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPFC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Mennyit ér ma a(z) Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)?
A(z) élő SPFC ár a(z) USD esetében 0.0310219 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPFC ára a(z) USD esetében?
A(z) SPFC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0310219. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sao Paulo FC Fan Token piaci plafonja?
A(z) SPFC piaci plafonja $ 148.55K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPFC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPFC keringésben lévő tokenszáma 4.79M USD.
Mi volt a(z) SPFC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPFC mindenkori legmagasabb ára 2.33 USD.
Mi volt a(z) SPFC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPFC mindenkori legalacsonyabb ára 0.0148642 USD.
Mekkora a(z) SPFC kereskedési volumene?
A(z) SPFC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPFC ára emelkedni fog idén?
A(z) SPFC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPFC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:28:04 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

