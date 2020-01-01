Santawifhat (SANTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Santawifhat (SANTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Santawifhat (SANTA) tokennel kapcsolatos információk This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community. Hivatalos webhely: https://santawifhat.lol/ Vásárolj most SANTA tokent!

Santawifhat (SANTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Santawifhat (SANTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 133.10K $ 133.10K $ 133.10K Teljes tokenszám: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 133.10K $ 133.10K $ 133.10K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00013331 $ 0.00013331 $ 0.00013331 További tudnivalók a(z) Santawifhat (SANTA) áráról

Santawifhat (SANTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Santawifhat (SANTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SANTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SANTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SANTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SANTA token élő árfolyamát!

