SANTA (SANTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SANTA (SANTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SANTA (SANTA) tokennel kapcsolatos információk The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it’s a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it’s December or July. Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you’re a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It’s not just a memecoin; it’s a celebration wrapped in crypto form. Hivatalos webhely: https://www.santa-cto.xyz/ Vásárolj most SANTA tokent!

SANTA (SANTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SANTA (SANTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 187.10K $ 187.10K $ 187.10K Teljes tokenszám: $ 998.10M $ 998.10M $ 998.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.10M $ 998.10M $ 998.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 187.10K $ 187.10K $ 187.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.006534 $ 0.006534 $ 0.006534 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001874 $ 0.0001874 $ 0.0001874 További tudnivalók a(z) SANTA (SANTA) áráról

SANTA (SANTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SANTA (SANTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SANTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SANTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SANTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SANTA token élő árfolyamát!

SANTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SANTA kapcsán? SANTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SANTA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

