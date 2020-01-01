Samurai Starter (SAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Samurai Starter (SAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Samurai Starter (SAM) tokennel kapcsolatos információk Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Hivatalos webhely: https://www.samuraistarter.com/ Vásárolj most SAM tokent!

Samurai Starter (SAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Samurai Starter (SAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 188.56K $ 188.56K $ 188.56K Teljes tokenszám: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.47M $ 100.47M $ 100.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 243.98K $ 243.98K $ 243.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Minden idők mélypontja: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Jelenlegi ár: $ 0.00187675 $ 0.00187675 $ 0.00187675 További tudnivalók a(z) Samurai Starter (SAM) áráról

Samurai Starter (SAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Samurai Starter (SAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAM token élő árfolyamát!

SAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAM kapcsán? SAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

