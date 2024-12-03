Sami (SAMI1) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sami (SAMI1) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sami (SAMI1) tokennel kapcsolatos információk Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience. Hivatalos webhely: https://sami.one/ Fehér könyv: https://sami.one/hello Vásárolj most SAMI1 tokent!

Sami (SAMI1) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sami (SAMI1) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 71.68K $ 71.68K $ 71.68K Teljes tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.68K $ 71.68K $ 71.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.00171361 $ 0.00171361 $ 0.00171361 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Sami (SAMI1) áráról

Sami (SAMI1) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sami (SAMI1) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAMI1 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAMI1 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAMI1 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAMI1 token élő árfolyamát!

SAMI1 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAMI1 kapcsán? SAMI1-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAMI1 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!