Salvator Mundi (MUNDI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Salvator Mundi (MUNDI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Salvator Mundi (MUNDI) tokennel kapcsolatos információk $MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age. Hivatalos webhely: https://www.lostdavinci.com Vásárolj most MUNDI tokent!

Salvator Mundi (MUNDI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Salvator Mundi (MUNDI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Teljes tokenszám: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.096662 $ 0.096662 $ 0.096662 Minden idők mélypontja: $ 0.0006383 $ 0.0006383 $ 0.0006383 Jelenlegi ár: $ 0.00106724 $ 0.00106724 $ 0.00106724 További tudnivalók a(z) Salvator Mundi (MUNDI) áráról

Salvator Mundi (MUNDI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Salvator Mundi (MUNDI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MUNDI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MUNDI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MUNDI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MUNDI token élő árfolyamát!

MUNDI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MUNDI kapcsán? MUNDI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MUNDI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

