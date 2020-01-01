SALUKI (SALUKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SALUKI (SALUKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SALUKI (SALUKI) tokennel kapcsolatos információk The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind. Hivatalos webhely: https://salukionbase.xyz/ Vásárolj most SALUKI tokent!

SALUKI (SALUKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SALUKI (SALUKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 349.38K $ 349.38K $ 349.38K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 349.38K $ 349.38K $ 349.38K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034975 $ 0.00034975 $ 0.00034975 További tudnivalók a(z) SALUKI (SALUKI) áráról

SALUKI (SALUKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SALUKI (SALUKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SALUKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SALUKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SALUKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SALUKI token élő árfolyamát!

