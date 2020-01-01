Salty (SALTY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Salty (SALTY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Salty (SALTY) tokennel kapcsolatos információk Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space. Hivatalos webhely: https://www.saltysol.lol/ Vásárolj most SALTY tokent!

Salty (SALTY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Salty (SALTY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11,82K $ 11,82K $ 11,82K Teljes tokenszám: $ 998,74M $ 998,74M $ 998,74M Keringésben lévő tokenszám: $ 998,74M $ 998,74M $ 998,74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11,82K $ 11,82K $ 11,82K Minden idők csúcspontja: $ 0,00199748 $ 0,00199748 $ 0,00199748 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Salty (SALTY) áráról

Salty (SALTY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Salty (SALTY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SALTY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SALTY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SALTY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SALTY token élő árfolyamát!

SALTY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SALTY kapcsán? SALTY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SALTY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

