A(z) élő Sakai Vault ár ma 0.03133755 USD. Kövesd nyomon a(z) SAKAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SAKAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SAKAI

SAKAI árinformációk

Mi a(z) SAKAI

SAKAI fehér könyv

SAKAI hivatalos webhely

SAKAI tokenomikai adatai

SAKAI árelőrejelzés

Sakai Vault Ár (SAKAI)

1 SAKAI-USD élő ár:

$0.03133755
$0.03133755
-0.50%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Sakai Vault (SAKAI) Élő árdiagram
Sakai Vault (SAKAI) árinformáció (USD)

Sakai Vault (SAKAI) valós idejű ár: $0.03133755. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAKAI legalacsonyabb ára $ 0.03045419, legmagasabb ára pedig $ 0.03185619 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAKAI valaha volt legmagasabb ára $ 12.21, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02819608 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAKAI változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.50% az elmúlt 24 órában, és -4.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sakai Vault (SAKAI) piaci információk

A(z) Sakai Vault jelenlegi piaci plafonja $ 112.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAKAI keringésben lévő tokenszáma 3.59M, és a teljes tokenszám 8000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 250.70K.

Sakai Vault (SAKAI) árelőzmények USD

A(z) Sakai VaultUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00016034097421681.
A(z) Sakai Vault USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003183801.
A(z) Sakai Vault USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0006836850.
A(z) Sakai Vault USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00411609600978707.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00016034097421681-0.50%
30 nap$ -0.0003183801-1.01%
60 nap$ +0.0006836850+2.18%
90 nap$ -0.00411609600978707-11.60%

Mi a(z) Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sakai Vault (SAKAI) Erőforrás

Sakai Vault árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sakai Vault (SAKAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sakai Vault (SAKAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sakai Vault rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sakai Vault árelőrejelzését most!

SAKAI helyi valutákra

Sakai Vault (SAKAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sakai Vault (SAKAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SAKAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sakai Vault (SAKAI)

Mennyit ér ma a(z) Sakai Vault (SAKAI)?
A(z) élő SAKAI ár a(z) USD esetében 0.03133755 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SAKAI ára a(z) USD esetében?
A(z) SAKAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03133755. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sakai Vault piaci plafonja?
A(z) SAKAI piaci plafonja $ 112.62K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SAKAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SAKAI keringésben lévő tokenszáma 3.59M USD.
Mi volt a(z) SAKAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SAKAI mindenkori legmagasabb ára 12.21 USD.
Mi volt a(z) SAKAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SAKAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.02819608 USD.
Mekkora a(z) SAKAI kereskedési volumene?
A(z) SAKAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SAKAI ára emelkedni fog idén?
A(z) SAKAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SAKAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Sakai Vault (SAKAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

