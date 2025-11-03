Sakai Vault (SAKAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03045419 $ 0.03045419 $ 0.03045419 24h alacsony $ 0.03185619 $ 0.03185619 $ 0.03185619 24h magas 24h alacsony $ 0.03045419$ 0.03045419 $ 0.03045419 24h magas $ 0.03185619$ 0.03185619 $ 0.03185619 Minden idők csúcspontja $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Legalacsonyabb ár $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -0.50% Árváltozás (7D) -4.79% Árváltozás (7D) -4.79%

Sakai Vault (SAKAI) valós idejű ár: $0.03133755. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAKAI legalacsonyabb ára $ 0.03045419, legmagasabb ára pedig $ 0.03185619 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAKAI valaha volt legmagasabb ára $ 12.21, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02819608 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAKAI változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.50% az elmúlt 24 órában, és -4.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sakai Vault (SAKAI) piaci információk

Piaci érték $ 112.62K$ 112.62K $ 112.62K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 250.70K$ 250.70K $ 250.70K Forgalomban lévő készlet 3.59M 3.59M 3.59M Teljes tokenszám 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

A(z) Sakai Vault jelenlegi piaci plafonja $ 112.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAKAI keringésben lévő tokenszáma 3.59M, és a teljes tokenszám 8000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 250.70K.