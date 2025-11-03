Sailana Inu (SAILANA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00160813 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -4.47% Árváltozás (1D) -3.94% Árváltozás (7D) -24.60%

Sailana Inu (SAILANA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAILANA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAILANA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00160813, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAILANA változása a következő volt: -4.47% az elmúlt órában, -3.94% az elmúlt 24 órában, és -24.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sailana Inu (SAILANA) piaci információk

Piaci érték $ 121.44K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 121.44K Forgalomban lévő készlet 999.98M Teljes tokenszám 999,982,048.1617041

A(z) Sailana Inu jelenlegi piaci plafonja $ 121.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAILANA keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999982048.1617041. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 121.44K.