Saiko Ai (SAIKO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Saiko Ai (SAIKO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Saiko Ai (SAIKO) tokennel kapcsolatos információk

AI-Powered Trading Terminal Unlock a new level of trading prowess with Saiko Ai, the AI-powered trading terminal that puts the power of machine learning at your fingertips. Gain a decisive edge in the markets and seize the most lucrative opportunities.

AI-Powered Insights Saiko Ai's advanced machine learning algorithms analyze vast troves of market data, identifying hidden patterns and emerging trends that give you an unparalleled advantage. Make informed decisions with confidence.

Hivatalos webhely:
https://saikoai.com/

Saiko Ai (SAIKO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Saiko Ai (SAIKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 5.32K
Teljes tokenszám:
$ 998.85M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.85M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 5.32K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00022777
Minden idők mélypontja:
$ 0.00000324
Jelenlegi ár:
$ 0
Saiko Ai (SAIKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Saiko Ai (SAIKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAIKO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SAIKO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SAIKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAIKO token élő árfolyamát!

SAIKO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAIKO kapcsán? SAIKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.