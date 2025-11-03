Sage by Virtuals (SAGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00138729 $ 0.00138729 $ 0.00138729 24h alacsony $ 0.00168497 $ 0.00168497 $ 0.00168497 24h magas 24h alacsony $ 0.00138729$ 0.00138729 $ 0.00138729 24h magas $ 0.00168497$ 0.00168497 $ 0.00168497 Minden idők csúcspontja $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.90% Árváltozás (1D) -18.22% Árváltozás (7D) -12.93% Árváltozás (7D) -12.93%

Sage by Virtuals (SAGE) valós idejű ár: $0.00137103. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAGE legalacsonyabb ára $ 0.00138729, legmagasabb ára pedig $ 0.00168497 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00686891, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAGE változása a következő volt: -2.90% az elmúlt órában, -18.22% az elmúlt 24 órában, és -12.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sage by Virtuals (SAGE) piaci információk

Piaci érték $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Sage by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 1.39M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAGE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.39M.