Safe Haven (SHA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Safe Haven (SHA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. Hivatalos webhely: https://safehaven.io/

Safe Haven (SHA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Safe Haven (SHA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 880.63K $ 880.63K $ 880.63K Teljes tokenszám: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 880.63K $ 880.63K $ 880.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.01705096 $ 0.01705096 $ 0.01705096 Minden idők mélypontja: $ 0.00007917 $ 0.00007917 $ 0.00007917 Jelenlegi ár: $ 0.00010305 $ 0.00010305 $ 0.00010305 További tudnivalók a(z) Safe Haven (SHA) áráról

Safe Haven (SHA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Safe Haven (SHA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHA token élő árfolyamát!

SHA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHA kapcsán? SHA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

