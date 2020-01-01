SAD MEOW (SADMEOW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SAD MEOW (SADMEOW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SAD MEOW (SADMEOW) tokennel kapcsolatos információk SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Hivatalos webhely: https://sadmeow.lol/ Vásárolj most SADMEOW tokent!

SAD MEOW (SADMEOW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SAD MEOW (SADMEOW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 197.77K $ 197.77K $ 197.77K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 197.77K $ 197.77K $ 197.77K Minden idők csúcspontja: $ 0.00241871 $ 0.00241871 $ 0.00241871 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00019777 $ 0.00019777 $ 0.00019777 További tudnivalók a(z) SAD MEOW (SADMEOW) áráról

SAD MEOW (SADMEOW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SAD MEOW (SADMEOW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SADMEOW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SADMEOW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SADMEOW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SADMEOW token élő árfolyamát!

