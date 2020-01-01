Saad Boi (SAAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Saad Boi (SAAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Saad Boi (SAAD) tokennel kapcsolatos információk SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement. Hivatalos webhely: https://www.saadboisol.com/ Vásárolj most SAAD tokent!

Saad Boi (SAAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Saad Boi (SAAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 232.90K $ 232.90K $ 232.90K Teljes tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 857.82M $ 857.82M $ 857.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 271.49K $ 271.49K $ 271.49K Minden idők csúcspontja: $ 0.00503728 $ 0.00503728 $ 0.00503728 Minden idők mélypontja: $ 0.00017097 $ 0.00017097 $ 0.00017097 Jelenlegi ár: $ 0.00027278 $ 0.00027278 $ 0.00027278 További tudnivalók a(z) Saad Boi (SAAD) áráról

Saad Boi (SAAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Saad Boi (SAAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAAD token élő árfolyamát!

